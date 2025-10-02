早朝の市役所に鳴り響くベルの音。ひっきりなしにかかってくる電話に、職員たちは疲労の色をにじませていた──。9月24日、群馬県前橋市の小川晶市長（42才）が部下の既婚男性と複数回にわたってラブホテルを訪れていたことを『NEWSポストセブン』が報じた。同日、緊急の記者会見が開かれ、小川市長はラブホ通いを認めるも「相談に乗ってもらっていた」「男女の関係はない」と釈明し、「軽率な行動だった」と謝罪した。 【