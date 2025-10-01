どんなに親しい間柄でも、ものの貸し借りはきちんとしておきたいですよね。アプリ「ママリ」には貸したビニール傘を返してくれない友だちについて投稿がありました。その友だちは、以前も投稿者さんの家のビニール傘を借りていて、まだ返してくれていません。それなのに再び「貸して」と言われモヤモヤ。こんな友だちとのやり取りから、ビニール傘は借りても返さないのが当たり前なのかと気になってしまったそう