10月1日は「コーヒーの日」です。この日がコーヒーの年度初めに該当し、秋以降に温かいコーヒーが飲まれることから、全日本コーヒー協会が1983年に制定しました。ウイスキーと凍らせたコーヒーを組み合わせたカクテルの作り方について、ニッカウヰスキーがXの公式アカウントで紹介しています。公式アカウントは「10月1日『コーヒーの日』といえばこれじゃろ！ アイスカフェキューブ・ウイスキーミルク」と投稿。アイスカフェ