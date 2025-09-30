◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・小林誠司捕手が、田中将大投手を日米通算２００勝へと導いた。１軍では初コンビとなった２人だが、ファームでは息が合ったところを見せていた。試合後、阿部慎之助監督は「マー君からも小林を指名してきました」と本人の希望もあったことを明かした。小林は田中将の、現時点での良さを引き出そうと、全盛時の右腕とはかけ離れた配球で引っ張った。６回８