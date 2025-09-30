東京で開かれた世界陸上に出場したカメルーンの女子選手が、電車内で吊り革を下げる金属棒につかまって体操する様子が映った動画をインスタグラムに投稿したところ、批判が相次ぐ炎上状態になった。この選手はその後、動画を削除し、エチケット違反だったと謝罪した。東京都品川区内のJR埼京線・大崎駅で停車している電車内とみられ、JR東日本では、「もし弊社の車両なら、迷惑行為になりますので止めてほしい」と取材に話した。「