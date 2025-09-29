物事を明瞭に説明するコツは何か。スピーチコンサルタントの阿部恵さんは「説明に事実と見解を混在させると曖昧な印象を与え、相手には伝わらない。私はアナウンサー時代に『“思います”はやめろ！』と指導されていた」という――。※本稿は、阿部恵『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■ビジネスの説明