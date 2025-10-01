YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が公開した動画で、多くの人が見落としがちな「特別支給の老齢厚生年金」の仕組みについて、寸劇を交えながら分かりやすく解説している。動画では、この制度が「年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際の、いわば『つなぎ』の制度」であると解説。特定の生年月日に該当する人は、65歳を待たずに年金を受け取れる可能性がある。しかし、制度を知らない、あるいは別の制度