愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれて…。『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。 義両親からの嫌味は、日常のBGMと化していた。特に、娘の前で言われる悪意ある言葉に、ありさの心は深く傷つく。夫に相談するも「真に受けなければいい」と突き放さ