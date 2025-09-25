25日、東京・杉並区のマンションでモバイルバッテリーが火元とみられる火事があり、住人6人が病院に搬送されました。火元とみられる部屋の住人は、スマートフォンを充電したまま寝ていたといいます。■マンション火災住人6人を病院搬送マンションから噴き出す炎。消火活動が行われますが、その勢いは衰えません。激しく燃えているのは、2階。上の階が煙に包まれます。25日未明、東京・杉並区で発生した“マンション火災”。警視