需給のバランスで価格が決まる中古クラブ。人気があって市場に出回る数が少なければ価格は上がり、反対に市場に出回る数が多ければ手頃な値段となる。そんな中古クラブの売れ筋は、機能と価格のバランスに優れたお買い得モデルであるともいえる。全国に店舗展開し、豊富な在庫量を誇るゴルフパートナーのランキングをもとに、中古クラブアドバイザーで、ゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんと、いま人気のモデル