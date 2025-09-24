近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。今回は、東京・京橋の焼鳥屋『伊勢廣京橋本店』の絶対に外せない絶品焼鳥丼をご紹介。なぜ、人形町を筆頭に、茅場町・八丁堀・京橋に焼鳥屋が多いのかも、取材した店主たちに聞きました。確かな素材と仕事を詰め込んだ老舗の丼『伊勢廣京橋本店』＠京橋丼に向き合うと、凛とした佇まいに圧倒された。これが大正10年に創