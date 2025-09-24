会談するウクライナのゼレンスキー大統領と米国のトランプ大統領＝２３日、米ニューヨーク市/Alexander Drago/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２３日、ウクライナがロシアとの戦争を続けて勝利できる状況にあるとの考えを示した。これまで、勝ち目はないとして数カ月にわたって和平合意を模索するようウクライナに圧力をかけてきたが、姿勢を一転させた。トランプ氏は「ウクライナとロシアの軍事・経済的状況を完全に理解し、