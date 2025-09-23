½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¡£J3¤Ç¤Ï¡¢J2¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬18°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÏJ2¤Ç½øÈ×¤«¤é²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿·²ÇÏ¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²­ÅÄÍ¥´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹½ÃÛ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤Ï28Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Ö37¡×¤È¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¡Ê34.75¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÅÀ¤¬¡Ö45¡×¡£24Àá¤ÎÆÊÌÚSC