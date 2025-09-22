ドル売りに転じる、週明けは先週後半のドル高に調整ユーロドル１．１７台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、東京市場でのドル高からドル安へと流れが転じている。週明けは特段の注目経済統計発表はみられず、材料難。先週の米ＦＯＭＣ後に強まったドル高の流れに対して調整が入る格好になっている。ドル円は148円台前半から147.80台へと軟化、本日の安値を広げている。ユーロドルが堅調。1.17台前半から