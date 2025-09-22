ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 部屋にゴキブリ3万匹を発生させたTikToker 近隣住民の悲痛な叫び TikTok 裁判 汚部屋 迷惑行為 エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 部屋にゴキブリ3万匹を発生させたTikToker 近隣住民の悲痛な叫び 2025年9月22日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ゴキブリが蠢く汚部屋を「コンテンツ」として配信している、最強ちゃん 人気の陰で同じマンションの住民達が苦痛を味わっていたとFRIDAYが報じた 真下の階の住人は「3日おきにバルサンを2カ月間使用し続けた」とのこと 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷 新潟 2025年9月17日 22時0分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分