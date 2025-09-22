部屋にゴキブリ3万匹を発生させたTikToker 近隣住民の悲痛な叫びFRIDAYデジタル

部屋にゴキブリ3万匹を発生させたTikToker 近隣住民の悲痛な叫び

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ゴキブリが蠢く汚部屋を「コンテンツ」として配信している、最強ちゃん
  • 人気の陰で同じマンションの住民達が苦痛を味わっていたとFRIDAYが報じた
  • 真下の階の住人は「3日おきにバルサンを2カ月間使用し続けた」とのこと
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    内田理央が激白　数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告　「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分
  • YOASOBIの2人。最新写真では、ikura（右）はここからさらに“ギャル化”が進み……
    YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分
  • 「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷　新潟
    「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷　新潟 2025年9月17日 22時0分
  • （写真：アフロ）
    「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー　“子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分
  • バカリズム
    バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 内田理央「50％の確率で死」宣告
    2. 2. YOASOBI激変 テレビ復帰は困難か
    3. 3. 女子高生が暴行か 10代が重傷
    4. 4. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
    5. 5. バカリ バブアピール女性に苦言
    6. 6. 屋敷裕政「職業差別」と誤解炎上
    7. 7. 今市隆二 事件前にもトラブルか
    8. 8. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
    9. 9. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
    10. 10. カーテン絡まり死亡 祖母を送検
    1. 11. 孤独のグルメで不義理 批判殺到
    2. 12. 堀江氏が三崎氏に 一言で反論
    3. 13. 約2人に1人「リベンジ夜更かし」
    4. 14. 万博 チケットあるのに入れない
    5. 15. やめて Cocomiの親密投稿に辛辣
    6. 16. 特急電車と車が衝突 女性が死亡
    7. 17. 大人向け動画投稿で月4000万円に
    8. 18. ランニングソーに挟まれ男性死亡
    9. 19. 街頭インタビューに人気アイドル
    10. 20. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
    1. 1. 女子高生が暴行か 10代が重傷
    2. 2. カーテン絡まり死亡 祖母を送検
    3. 3. ランニングソーに挟まれ男性死亡
    4. 4. 万博 チケットあるのに入れない
    5. 5. 特急電車と車が衝突 女性が死亡
    6. 6. 信者の前で性交 異様な信仰生活
    7. 7. 虚偽申請100回 県議が辞職願提出
    8. 8. 1億円当せんして突然島を出たか
    9. 9. お相手候補 報道に愛子さま驚き
    10. 10. 「撮り鉄」住宅に侵入し庭木伐採
    1. 11. 中学2年生54人 校長が成績改ざん
    2. 12. ポケカ店で暴走 数十万円が被害
    3. 13. 「早く帰りたかった」車など盗む
    4. 14. 道路脇の看板「理解不能な文章」
    5. 15. 笑ってはいけない復活か 思惑は
    6. 16. 「死に券」万博協会の見解は?
    7. 17. 困惑 勝手に玄関開ける観光客が
    8. 18. 米大統領 露の航空機撃墜を希望
    9. 19. 玄関前を壊した業者が音信不通に
    10. 20. 塾での性被害 個別指導が影響か
    1. 1. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
    2. 2. 約2人に1人「リベンジ夜更かし」
    3. 3. 出産直後 2人の子どもを亡くした
    4. 4. 立ちんぼ四天王「窃盗してない」
    5. 5. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    6. 6. 結婚相談所 成婚前の性的関係NG
    7. 7. 「幸せになるのが怖い」二度離婚
    8. 8. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
    9. 9. 生花や線香置かないで 注意喚起
    10. 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    1. 11. 首相の戦後80年見解、10月で調整
    2. 12. 石破茂首相 国連総会で一般討論
    3. 13. 茂木氏 子ども食堂の視察が物議
    4. 14. 高市氏と石破氏が同じ地雷ワード
    5. 15. なめんなよ 報復がまさかの結末
    6. 16. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    7. 17. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    8. 18. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
    9. 19. マックがビニール袋を完全廃止へ
    10. 20. 首相、国連演説でイスラエル非難へ
    1. 1. バリで息子死亡 心臓がない状態
    2. 2. セブンの塩むすび試食 台湾反応
    3. 3. マラソン大会で窮状訴え 謝罪
    4. 4. 中国がステルス潜水艦時代突入か
    5. 5. 米大統領「期待応じていない」
    6. 6. トランプ氏 国連本部で非難合戦
    7. 7. 空自の戦闘機2機がドイツに着陸
    8. 8. デンマークで大型無人機目撃か
    9. 9. トランプ氏 和平案から一転か
    10. 10. 韓国女優 完璧なプロポーション
    1. 11. 韓国で「黒ヤギ」が高価な理由
    2. 12. 韓国ドラマ せりふで損失40億円?
    3. 13. 台湾航空会社の日本路線に驚き
    4. 14. トランプ氏 国連総会で皮肉も
    5. 15. 「野菜不足」指摘に台湾で議論
    6. 16. 露軍機が領空を侵犯 NATOが協議
    7. 17. 米企業が開発した「超音波包丁」
    8. 18. 「鬼滅」累積500万人突破目前で
    9. 19. 国連総会で演説 グテレス氏決意
    10. 20. 登録者数165万人の韓国ユーチューバー、現行犯逮捕…アルコールチェックの要求を拒否後逃走
    1. 1. リンガーハットなぜ閉店ラッシュ
    2. 2. 能登のために「タッチ」で支援を
    3. 3. 「がんばらなくていい」のクズ
    4. 4. 52歳女性 タイミーで第二の人生
    5. 5. JR東が描くモビリティの未来像
    6. 6. 相続財産の開示請求 10倍に急増
    7. 7. 失敗しない「伝え方」のコツ
    8. 8. 不動産「本当の相場」調べる方法
    9. 9. NY株式 ダウ平均は反落
    10. 10. ダイハツ「ムーヴ」試乗記紹介
    1. 11. フジ 背景に物言う株主の圧力?
    2. 12. NY金 利下げ期待から乱高下
    3. 13. パンが楽しめる「株主優待」
    4. 14. 日本株 上昇幅拡大の背景は
    5. 15. 総裁選で誰推すか 令和の闇将軍
    6. 16. 株の買い予想数 アクセル1位に
    7. 17. NY原油先物 露の領空侵犯を否定
    8. 18. 大富豪 NISAブームをどう活用?
    9. 19. chocoZAPに 初の公設ジム誕生
    10. 20. 65歳以降が働く 女性の多い職種
    1. 1. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    2. 2. YouTubeで注目のAIツール14選
    3. 3. Google Play 国内外で新機能
    4. 4. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    5. 5. ジャガー「前例のない旅路」
    6. 6. 「Felo」の最新機能 徹底解説
    7. 7. 「iPhone17」注目度高い機種は
    8. 8. 配達員 Wolt&ロケットナウに注目
    9. 9. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    10. 10. 超小型な「Insta360 Go Ultra」
    1. 11. ギレルモ・デル・トロ監督が悲劇の“怪物”描く『フランケンシュタイン』　Netflix独占配信に先駆けて劇場公開［ホラー通信］
    2. 12. Dellの「Pro Max 18 PLUS」
    3. 13. 「Osmo Nano」軽量カメラを発表
    4. 14. DJI、分離式の小型アクションカメラ「Osmo Nano」　1/1.3センサー搭載、意欲的な価格設定
    5. 15. 2024年版エイプリルフール情報
    6. 16. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    7. 17. 入社から半年で離職 どの職種?
    8. 18. 任天堂の「魔改造」本気度が凄い
    9. 19. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
    10. 20. Apple Watch充電環境が一新
    1. 1. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
    2. 2. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
    3. 3. 世界陸上で「金メダル」祝日制定
    4. 4. 世界陸上の運営に 湧き出る不満
    5. 5. 大谷の粋な対応 セレブ妻が感動
    6. 6. F1角田 なぜ5位を抜かなかった
    7. 7. F1 角田を「速いと思っていた」
    8. 8. 大谷が圧倒的1位でも 意味不明
    9. 9. 埼玉の弱小野球部で起きた奇跡
    10. 10. 板倉は「トップレベルでない」
    1. 11. 巨人 通算204登板の右腕が引退へ
    2. 12. プロ野球に不要論 CS制の根本は
    3. 13. F1 角田との攻防制すも違和感が
    4. 14. 声優写真集「眼福」の声続々
    5. 15. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
    6. 16. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
    7. 17. 田中将大 日米通算200勝の可能性
    8. 18. 堂安律を獲り逃がした 秘話告白
    9. 19. 県岐阜商横山は? 高校球児の進路
    10. 20. 西武・平井 来季の戦力構想外
    1. 1. 内田理央「50％の確率で死」宣告
    2. 2. YOASOBI激変 テレビ復帰は困難か
    3. 3. バカリ バブアピール女性に苦言
    4. 4. 屋敷裕政「職業差別」と誤解炎上
    5. 5. 今市隆二 事件前にもトラブルか
    6. 6. 孤独のグルメで不義理 批判殺到
    7. 7. 堀江氏が三崎氏に 一言で反論
    8. 8. やめて Cocomiの親密投稿に辛辣
    9. 9. 街頭インタビューに人気アイドル
    10. 10. 大人向け動画投稿で月4000万円に
    1. 11. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
    2. 12. フジクイズ番組で「謎のカット」
    3. 13. アイドルの「キス写真流出」話題
    4. 14. 誹謗中傷「2万件」控訴にSNS激怒
    5. 15. 武井壮 織田裕二の後任に私見
    6. 16. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    7. 17. フワちゃん復帰望む理由に呆れが
    8. 18. 友達登録が必須の注文体系に疑問
    9. 19. 既婚者の小栗が女優と密着…動揺
    10. 20. 櫻坂46・井上梨名 卒業を発表
    1. 1. 無神経な結婚式の招待に絶句
    2. 2. Amazonで購入するべき特価品は
    3. 3. 好物が美味しくないとき 要注意?
    4. 4. Amazonで購入するなら「コレ」
    5. 5. しまむら 大人向けブランド新作
    6. 6. 疲労吹き飛ばす「最強おかず」
    7. 7. 幼稚園の駐車場 親の姿勢に懸念
    8. 8. セルフレジを両替機にする客も
    9. 9. いちごを贅沢に使ったスノーマン
    10. 10. GUと「rokh」コラボ第3弾発売へ
    1. 11. 「足柄」はなんて読む？正解をチェック！
    2. 12. 1枚でコーデ ZARAの秋っぽワンピ
    3. 13. 「おばさん」と呼ばれない秘訣
    4. 14. 【ゾッとする結末】「偽りの警察官」が家にやってくる！近所で起きた殺人事件と、家にきた男の顛末【作者に聞く】
    5. 15. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    6. 16. デジタル化は「二度手間」上司
    7. 17. 4人目妊娠し中絶へ 前向きな選択
    8. 18. 大人は有料 支援に切実な思い
    9. 19. マックのハッピーセットが可愛い
    10. 20. 三瓶 本名で婚活も「モテず」