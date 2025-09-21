俳優の高橋克実（64）が20日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。14歳年下の妻の出身地を明かした。今回のゲストは弁護士の橋下徹氏と高橋が登場。MCのお笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有の3人で阪神梅田店のデパ地下を訪れた。そこで、黒田から「大阪には来られることありますか?」と聞かれた。この質問に高橋は「来るんですよ」とし「うち、カミさんが大阪の難波なんで」と明かした。こ