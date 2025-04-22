¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢²ÐÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤¬4·î22Æü¡¢ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿©»ö½è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢5ÇÕÊ¬¤ÎÇòÊÆ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¡×¡Ê500±ß¡Ë¡¢7ÇÕÊ¬¤ÎÇòÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼ÂçÀ¹¤ê¡×¡Ê950±ß¡Ë¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ»ºÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹180¥°¥é¥à¤ò¼«²ÈÀ½¥¹¥¿¥ß¥Ê¤·¤ç¤¦¤æ¥¿¥ì¤ÇßÖ¤á¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÐ§¡×