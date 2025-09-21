連日、熱戦が伝わる世界陸上大会。開幕前日の9月12日に行われた前夜祭では、メインイベント「1時間の間にリレーで100メートルを走った最多人数（屋外）」という世界ギネス記録チャレンジに小池百合子都知事（73）が駆け付けた。しかし、新記録達成の歓喜に沸いた前夜祭とは裏腹に翌13日、知事の本丸・都庁は、かまびすしい声に包まれていた……。＊＊＊【実際の写真】「首席で卒業？うそをつくなぁ！」声を張り上げる「49