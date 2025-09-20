¥í¥ó¥É¥ó¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥í¡¼¥é¡¦¥ä¥ó¥°¡ÊLola Young¡Ë¤¬ÄÌ»»4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIm Only F**king Myself¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©¥í¡¼¥é¡¦¥ä¥ó¥°¤Ë¼Ò¸ò¼­Îá¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥àËÁÆ¬¤Î¡ÖF**K EVERYONE¡×¤ÇÈà½÷¤Ï¤³¤¦ÅÇ¤­½Ð¤¹¡£¡Ò¹¥¤­¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤È¥ä¤ê¤¿¤¤¡¢Èà¤é¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¿¥µ¥è¥Ê¥é¤ò¸À¤¦¤À¤±¡Ó¡£¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¤Î¥µ¥¦¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¼Ô¤¬Êü¤Ä¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢µõÀª¤ÈÉÔ°Â¤¬Àä¤¨¤º¤»