仕事とプライベートをバランスよく両立を図る「ワークライフバランス」という考え方が普及してだいぶ経つ。しかし、少ない年収でワークライフバランスばかりを重視することにはリスクを伴うと指摘するのは経営コンサルタントの小笹芳央氏だ。 〈図で見る関係性〉生物学的レイヤーと社会的レイヤーは違う   書籍『組織と働き方の本質』より一部を抜粋・再構成し、あえて自らバランスを崩して