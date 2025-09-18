年収300万円の人がワークライフバランスを充実させようとするとどうなるか…理想の生活が手に入るワークとライフの比重の見つけ方

仕事とプライベートをバランスよく両立を図る「ワークライフバランス」という考え方が普及してだいぶ経つ。しかし、少ない年収でワークライフバランスばかりを重視することにはリスクを伴うと指摘するのは経営コンサルタントの小笹芳央氏だ。

書籍『組織と働き方の本質』より一部を抜粋・再構成し、あえて自らバランスを崩していくことが大切だという、ワークライフバランスの理想的な在り方を解説する。

仕事（ワーク）と生活（ライフ）の両立は誰にとっても理想的

「ワークライフバランス」という言葉は、1980年代後半にアメリカで生まれたと言われています。日本で注目を集めるようになったのは、2000年代に入ってからではないでしょうか。

ワーク（仕事）と、ライフ（生活・プライベート）をバランスさせ、両立させるというのが、ワークライフバランスで、私もその考え方に賛成です。

ひと昔前までの日本では、男性は「男性のムラ社会」である会社に人生を捧げていましたので、かなりのワーク偏重でした。いまだにワーク偏重の男性も多いのではないかと思います。

一方、当時の女性の多くは、結婚や出産を機に会社を寿退社するのが一般的でした。これが徐々に変わり、結婚や出産後も働き続ける女性が増えてきたことで、ワークとライフ（家事・育児・趣味など）の両立が叫ばれるようになり、そのために様々な支援施策が会社に求められるようになります。

現在では、男女関係なく、仕事と生活をバランスさせて、「QOL（Quality of Life：生活の質）」を向上させることが目指されています。

働く個人にとって、仕事も生活も大切であることは言うまでもありません。

私も、前職のリクルート勤務時代は極度のワーク偏重でしたが、現在はワークだけでなく、ライフも充実させて人生を満喫しています。

小さなバランスは大きなリスクを招く

私はワークライフバランスには賛成なのですが、ちょっと心配なことがあります。それは、ワークとライフのそれぞれの円が小さいままバランスさせて、それで「良し」としてしまうと、その先の成長や発展の可能性が低くなってしまう点です。円をより大きくすることができないのです。

たとえば、現在の日本人の平均年収は約460万円（国税庁・令和5年分民間給与実態統計調査）で、中央値はそれよりも低くなっています。

仮に年収300万円の人が、ワークライフバランスを志向したとしましょう。たとえば、趣味のゲームや釣りに没頭し続けたとします。

すると、そのバランスの取れた状態を継続しようとするので、年収がほとんど上がっていかない可能性が高いのです。

もし勤務先の企業が何らかの危機に見舞われ、退職を余儀なくされたら、その相対的に小さな円のバランスさえ壊れてしまいます。小さな円のバランスは、ちょっとした外部環境の変化でも、大きな影響を受けることがあります。

そして、小さな円のバランスが壊れたら、より小さな円でしかバランスを取れない可能性が高い。なぜなら、小さな円だと選べる選択肢が限られてしまうからです。そうなると趣味のゲームや釣りなどを楽しむ余裕もなくなってしまいます。

小さな円ですがバランスできたことに喜んで、そのバランスを大事にしていると、予想外のことが起きて、まったく想定外の未来が訪れるかもしれないのです。まさにアイカンパニーの経営危機です。

これがワークライフバランスの落とし穴です。

小さな円のワークライフバランスには、こうした落とし穴があるのですが、それがあまり知られていないことに、私は憂慮しています。

大きなバランスを求めるには、小さなバランスを意図的に壊すこと

それでは、こうした小さな円のバランスが壊れてしまうリスクに備えるには、どうすればよいのでしょうか。

答えは簡単で、「より大きな円のバランスにしていけばよい」のです。

たとえば、年収400万円でワークとライフがバランスしたら、それを維持するのではなく、仕事（ワーク）でより一層の努力をして年収600万円を目指します。

逆に、生活（ライフ）の円を大きくしようとしてもいいでしょう。たとえば、趣味をより充実させようとすれば、それなりにお金と時間がかかります。例を挙げると、300万円の車を買って毎週のようにあちこちにドライブする。それを実現して、車のローンを払うためにワークを頑張るというのもあり得ます。

大切なのは、バランスした均衡状態に安住することなく、ワークでもライフでもいいので、その均衡状態を自ら壊して、どちらかの円を大きくすることを考え、実行することです。

ワークライフバランスは振り子で考えることがお勧めです。バランスが取れている状態は均衡状態であり、安定しているがゆえに成長に繋がらず、長い目で見れば決して良い状態ではないのです。

したがって、振り子はワークの側に振っても、ライフの側に振ってもいいのですが、常に健全な不均衡を自ら作り出すことが大事で、それが働く個人の成長に繋がります。

ワークライフバランスを「静的」に捉えるのではなく、時間の流れを意識して「動的」に捉えることができると、両方の円を大きくすることの意味が理解できるのではないでしょうか。

ただし、ワークとライフの円は、同時に一気に大きくすることは難しいので、まずはどちらかの円を大きくすることを目指しましょう。

小さな円のバランスからワーク（＝稼ぎ）を大きくする努力をして、その後にバランスさせる。それでも満足できなければ、また不均衡を作ってバランスさせる。この繰り返しです。

自分が満足できるワークライフバランスの大きさは？

ワークとライフの円がある程度大きくなり、大きな状態でバランスが取れたなら、そのバランス状態を保つ戦略に転換することも考えられます。

どのくらいの円の大きさで満足するかは、人それぞれです。年収600万円のワークライフバランスで十分な人もいれば、年収2000万円でも物足りない人もいるでしょう。それは個人の価値観、人生観なので、自分が満足できればいいのだと思います。

私はといえば、元来が欲深い性格のためか、常に不均衡を作り、もっと両方の円を大きくしていきたいといまでも思っています。

均衡と不均衡を繰り返すことで成長、発展していくのは、個人も組織も同じです。

安定した均衡状態を自ら壊すのには勇気がいります。しかし、それを躊躇すると成長が止まってしまいます。

均衡を壊し、不均衡を自ら作ることができる人と組織だけが成長、発展できるのです。

さて、あなたはワークライフバランスを実現できていますか？

もし実現できているなら今後もそのバランス状態は続けられそうですか？

もしあなたがより大きなバランスを実現したいなら、ワークとライフのどちらの円を大きくしますか？

