マンチェスター・ユナイテッドはまだまだ暗闇を抜け出せそうにない。ユナイテッドはプレミアリーグ第4節で宿敵マンチェスター・シティと対戦。昨季はリーグ戦で勝ち越しており、前節バーンリー戦に続いての勝利が期待されたが、結果は0-3の完敗となった。シティ戦では珍しくボールを保持する展開となったが、ボール保持を捨てた堅守速攻のシティに苦戦。今夏大金を費やしたアタッカーたちはゴールを奪うことができなかった。『BBC