炎天下の洗車は「早朝」か「日没前」 そもそも「曇りの日」が理想的9月も中旬になり、地域によっては少しずつ朝晩が涼しくなってきたとはいえ、昼間はまだまだ夏日が続きます。天気が良いと、クルマを持つ人のなかには、「洗車でもしてドライブするか」と思うかもしれませんが、実は「炎天下の洗車」は逆効果ってご存知ですか。この時期の洗車に適した時間帯や天気についてまとめました。画像はイメージです（PIXTA）【画像】