画像はカドコミ「宇崎ちゃんは遊びたい！」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_004657_S/episodes/KC_0046570000100011_E?episodeType=first）より 【第127話】 9月12日 公開 KADOKAWAは9月12日、同社のWebサイト「カドコミ」にて「宇崎ちゃんは遊びたい！」第127話「後輩と罠2」を公開した。 第127話「後輩と罠2」では、寝ている先輩による「抱きつき」に翻弄され