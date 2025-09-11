来月4日に行われる自民党総裁選をめぐり、高市前経済安保担当大臣の陣営は立候補に必要な推薦人20人が確保できたとして、来週にも出馬表明する見通しとなりました。高市氏は今夜、都内の衆議院赤坂議員宿舎で自らに近い議員らおよそ20人と意見交換を行いました。会合に参加した黄川田仁志衆院議員によりますと、立候補に必要な推薦人20人は集まるメドが立ったとして、来週にも出馬表明を行う見通しを示しました。高市氏の総裁選へ