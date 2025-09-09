»¥ËÚ¡¦Ë­Ê¿·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î8Æü¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê82¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï9·î8Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½10Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤ÎÃËÀ­¡Ê37¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö½÷¤Îµë»Å¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­