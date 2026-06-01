東京・小金井市の住宅の敷地内に金品を奪うなどの目的で侵入した疑いで、24歳の男が逮捕されました。川野剛貴容疑者（24）は5月12日、仲間と共謀し、小金井市内にある住宅の敷地内に金品を奪うなどの目的で侵入した疑いが持たれています。防犯カメラ映像などから、現場には川野容疑者のほかに2人がいましたが、逃走しています。警察は逃げた2人を追うとともに、秘匿性の高いアプリが使われていることなどから「トクリュウ」による