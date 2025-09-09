ガザ北部ガザ市の住民に退避を要求するイスラエル軍が投下したチラシ＝9日、ガザ市（ロイター＝共同）【エルサレム、カイロ共同】イスラエル軍は9日、パレスチナ自治区ガザで制圧を目指す中心都市の北部ガザ市の全住民に即時退避を求めた。ネタニヤフ首相も8日、ガザ市住民に「立ち去れ」と要求。過去2日間で高層の建物50棟を破壊したとし、これはガザ市での地上侵攻の「序章に過ぎない」と警告、攻撃を強める考えを強調した。