女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第４４話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）足を悪くしているフユの夫・康介（シソンヌじろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになる。話している最中に康介が突然腹痛を訴え、りんと直美は康介を支えて便所に連れていくことにした。