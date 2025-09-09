フランス料理シェフ・三國清三が最新レシピ本『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』（三國清三著／主婦の友社）を9月5日に出版し、取材会を開催。記者からの質問に、饒舌なトークで答えた。 ■何度も試作を重ねた最新レシピ集 本書は、三國が著した初にして最後となる“家庭料理”に特化したレシピ集。スーパーで手に入る食材と簡単な技術を使い、ハンバーグや生姜焼き、カレーといった定番おか