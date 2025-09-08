無自覚な“悪ノリ体質”は依然として残っているようだ。9月6日放送の『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）で、野呂佳代に対する体型をネタにしたトークが繰り返され、物議を醸している。【写真】「消しゴムマジック」で見事に『有吉の夏休み』から消されたフワちゃん『有吉の夏休み』視聴者から噴出した不快感「今回で13弾になる夏の恒例特番ですが、昨年は不運なことがありました。参加メンバーだったフワ