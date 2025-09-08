無自覚な“悪ノリ体質”は依然として残っているようだ。9月6日放送の『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）で、野呂佳代に対する体型をネタにしたトークが繰り返され、物議を醸している。

【写真】「消しゴムマジック」で見事に『有吉の夏休み』から消されたフワちゃん

『有吉の夏休み』視聴者から噴出した不快感

「今回で13弾になる夏の恒例特番ですが、昨年は不運なことがありました。参加メンバーだったフワちゃんが自身のXで、やす子さんに『死んでくださーい』などと不適切な言動をしたことで炎上。事態を重く見たフジテレビはオンエアを控えていた『有吉の夏休み』からフワちゃんだけ編集加工し、その姿を“抹消”したのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

今回の同番組には、芸能活動休止中のフワちゃんは当然不参加。その新たな枠に野呂が新加入したのだが、有吉の彼女への“体型いじり”がおさまらなかったのだ。

「2020年に結婚した野呂さんですが、まだ結婚式も挙げていないどころか、ウェディングフォトも撮っていないと打ち明け、『どんどん太っちゃうから早いうちにやりたかったんですけど、タイミングを逃しちゃいました』と吐露。すると有吉さんは『全然太ってないよ』とひと言。その後しばらく会話を交わしたあと、再び、『やせる必要ないじゃない? 素敵なんだから』と笑いをこらえながら言い、ヒャハハと笑っていました」

さらに、このあとも有吉の野呂への“口撃”はやまなかった。

「ホノルルの動物園で一行はアジアゾウに遭遇。すると野呂さんはその迫力を間近で感じようとしたのか、金網に近寄り、じっとゾウを眺めていたのですが、有吉さんは『なんだ、親を見るように』とイジリ、その後、野呂さんが言葉を噛むと有吉さんは『ゾウ語しゃべるなよ』と注意していました」

そんなやり取りにネット上では批判が相次いだ。

《野呂佳代の体型いじり多すぎて不快》

《有吉、何がおもろいん?》

《もういい加減、野呂さんがかわいそう、やめてあげたら?》



など、不快感を訴える声が寄せられた。この背景には根深いものがあるというのは、さる芸能プロ関係者だ。

「もちろん野呂さんも体型について言われるのは慣れっこだと思いますし、仕事として割り切っていると思います。ただ一方で、こうした笑いを隠れ蓑にしたイジりは、実はフワちゃんのやす子さんへの暴言と似ているとも言えます。フワちゃんも悪意を持って傷つけたというより、からかったのだと思いますが、言葉の刃を向けられたほうは傷つきます。今回、有吉さんが罪悪感なくおこなった野呂さんへの軽口の数々は、まさにこうした過去の“いじめ”と同じ構図と言えると思います」

“笑い”の名のもとに繰り返されるイジりが、本当に笑えるものなのか、いま改めて問われているのだろう