カッコいい男性と恋愛したいと考える女性は多いもの。とはいえ、「結婚相手としてどうか」と考えた場合、むしろイケメンだからこそ「ムリ！」と判断されることがあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性191名に聞いたアンケートを参考に「『付き合うだけならいいけど、結婚相手としてはありえない』と思われるイケメン男子の特徴」をご紹介します。【１】過去の女性経験が豊富すぎる「関係ないと思っても、やっぱり気