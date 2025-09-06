マツダの最量販モデルへと成長した「CX-5」がフルモデルチェンジマツダは2025年7月10日、欧州で3代目となる新型「CX-5」を世界初公開しました。2025年末より世界で順次発売される予定です。2012年に初代が登場したCX-5は、世界100以上の国と地域に導入され、これまでグローバルで累計450万台以上を販売するなど、現在のマツダにおける最量販モデルへと成長しています。【画像】超カッコいい！ これが3代目のマツダ「新型CX-5」