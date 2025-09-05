子育てや家事に忙しいママたちにとって、ゲームはどのような役割をはたしているのでしょうか？「ママスタセレクト」と「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「あなたは日常的にゲームを楽しんでいますか？」に、28,851人のママから回答が寄せられました。スマホゲームから据え置き機まで、さまざまなゲームとの関わり方をママたちの声とともに紹介します。ママたちの回答は以下の通りです。ほぼ毎日ゲームをしています：