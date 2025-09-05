5日に開幕する野球のU18W杯（沖縄）では、世界各国の有望選手をチェックするべく、米国から多くのMLBスカウトが視察に訪れる。【もっと読む】寮生活で「いじめゼロ」を確約なんてできません。加害者は絶対に生まれます彼らが最も関心を寄せているひとりが、今夏の甲子園で胴上げ投手となった最速150キロ左腕の末吉良丞（2年=沖縄尚学）だという。去る2日にセルラースタジアムで行われた沖縄高校選抜との壮行試合に先発。地元