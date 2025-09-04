食楽web フライパンやガスレンジで焼いたような香ばしい料理が、電子レンジでできるって知ってました？ それを可能にしてくれるのが、Ystのキッチンアイテム「RANGE STORM（レンジストーム）」。その最新モデルが、Makuakeにて先行販売されています。 レンジストームとは？ 焼き調理だけでなく、煮る・蒸す・炊く・茹でると、幅広い調理に対応 電子レンジ用調理器「レンジストーム」は、電子レンジの