フライパンやガスレンジで焼いたような香ばしい料理が、電子レンジでできるって知ってました？ それを可能にしてくれるのが、Ystのキッチンアイテム「RANGE STORM（レンジストーム）」。その最新モデルが、Makuakeにて先行販売されています。

レンジストームとは？

焼き調理だけでなく、煮る・蒸す・炊く・茹でると、幅広い調理に対応

電子レンジ用調理器「レンジストーム」は、電子レンジのレンジ機能で、焼き調理から煮物まで、多彩な料理ができる気鋭の調理器。つまりコンロいらずで焼き魚やステーキができるのです。

本体の底部に備わる発熱体がマイクロ波を吸収して調理面を最高230℃の高温で加熱。フタをすることでマイクロ波が直接食材に当たらず、旨みと水分をしっかりキープし、肉、魚、野菜と食材を問わず、焼きめのついたふっくらジューシーな一品に。

また、焼き調理だけでなく、煮る・蒸す・炊く・茹でるといった定番調理にも対応。電子レンジでの調理レパートリーが一気に広がりそう。

ジャブジャブ洗えて汚れもつきにくい

汚れがこびりつきにくく、調理後のお手入れも簡単

セラミックの一種であるケイ素とフッ素を本体（アルミニウム製）の表面に施した「ロイヤルコーティング」により、高温調理に耐える強さとムラのない熱伝導、さらに汁やソースなどのこびりつきにくさ（ノンスティック性能）も実現。

丸洗いできるのはもちろん、食洗機にも対応しています。

JOURNAL STANDARD FURNITUREとのコラボ仕様

JOURNAL STANDARD FURNITUREらしさを演出するターナーとミトンがセット

また、今回Makuakeにて販売されるモデルは「JOURNAL STANDARD FURNITURE」とのコラボ仕様。同じデザインコンセプトを踏襲したターナーとシリコン製の専用ミトンがセットになっています。

この「レンジストーム」、Makuakeでの先行販売は10月30日まで。料理好きの方はもちろん、料理初心者の方もこの機にぜひチェックしてみてください！

●DATA

マルチレンジクッカー RANGE STORM（レンジストーム）×JOURNAL STANDARD FURNITURE コラボ限定モデル

・価格：8663円～（税込・9月1日現在）

・サイズ：本体＋フタ 255mm×250.5mm×高さ100.5mm／本体内寸 212mm径×高さ48.3mm

・容量：1600ml

・重さ：フタ 253g／本体 452g／一式 705g

※詳細及び支援コースはMakuakeの紹介ページを参照ください

https://www.makuake.com/project/jsf_rangestorm/