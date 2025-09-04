新宿から京王八王子や橋本、高尾山口方面へ「座って、快適に帰りたい・出かけたい」そんな願いを叶えてくれるのが、京王電鉄の座席指定列車「京王ライナー」です。2018年に運行を開始して以来、八王子・橋本・高尾方面へ快適に移動する手段として人気を集めています。通勤・通学の帰り道はもちろん高尾山へのレジャーまで、指定席料金410円を追加するだけで、必ず座れる快適な移動が約束されます。しかし、「予約はどうやるの？」