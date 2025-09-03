元ブラジル代表のロビーニョは依然として刑務所に留まり続けるようだ。同国代表では公式戦100試合に出場。2005年にサントスからレアル・マドリーへ加入すると、以降マンチェスター・シティやミランなどでプレーした。華々しいキャリアを歩んでいたロビーニョだったが、セリエAのミランに在籍していた2013年に犯したアルバニア人女性への集団強姦（ごうかん）罪によって、2017年に禁錮9年の有罪判決を受けた。その後2020年に現役を