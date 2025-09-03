ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 逮捕された俳優の清水尋也容疑者 21歳のときに母親を亡くしていた 清水尋也 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 逮捕された俳優の清水尋也容疑者 21歳のときに母親を亡くしていた 2025年9月3日 8時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 違法薬物に関連した容疑で逮捕されたことが分かった清水尋也容疑者 8月9日の「A-Studio＋」で、生い立ちや家族関係などを語ったばかりだった 番組では自身が21歳のときに、母親を心臓系の病気で亡くしたと明かしていた 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 中学野球部のノック練習中、女子マネージャーの頭部にバット直撃し大けが 市が過失認め1100万円賠償へ 大分・中津市 2025年9月2日 19時16分