清水尋也（2023年7月撮影）日刊スポーツ

逮捕された俳優の清水尋也容疑者 21歳のときに母親を亡くしていた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 違法薬物に関連した容疑で逮捕されたことが分かった清水尋也容疑者
  • 8月9日の「A-Studio＋」で、生い立ちや家族関係などを語ったばかりだった
  • 番組では自身が21歳のときに、母親を心臓系の病気で亡くしたと明かしていた
