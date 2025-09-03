8月が終わり、プロ野球の公式戦もあと1か月。各チームともに20数試合を残すのみとなった。気になるペナント争いだが、セ・リーグは阪神が春先からペースダウンすることなく独走態勢を貫いている。接戦続きとなった先週末の巨人との3連戦も、終わってみれば阪神が2勝1敗と勝ち越して、優勝マジックを着実に減らしている。今週中にもリーグ優勝を決める勢いだが、それが即、2か月後の日本シリーズ（10/25〜11/2）につながらない