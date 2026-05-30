「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）接戦を勝ち切った試合後、阪神・佐藤輝明内野手はフーッと息を吐いた。「疲れました」。３連敗で迎えた一戦は緊迫の投手戦だった。２年に一度しか立たない敵地グラウンドで、慣れない右翼守備にマリン特有の強風。最後まで神経を研ぎ澄ませながら、シフト破りの安打も放った。充実の１日だった。八回だ。２死で佐藤輝が打席に立つとロッテは、極端に右寄りのシフト