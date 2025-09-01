八代市長選は8月31日(日)に投開票が行われました。開票結果です。開票率100％(9月1日(月)0時39分確定)【当選】無所属・新人(元副副知事)小野泰輔氏(51)3万6,641票無所属・現職中村博夫氏(66)2万1,973票