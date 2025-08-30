長男・たつきとの幸せな日々を送るまりえ。しかし、その日常に影を落とすのは、幼馴染のさちこの存在だった。どんなに心ない言葉を浴びせても、最後は「ごめん」で片づけようとする。夫と笑い話にしてやり過ごしてきたものの、その「ごめん」が通じなくなる日は、刻一刻と近づいていた。『ごめんで済むと思っている友人』第4話をごらんください。 さちこがたかこからのLINEに激怒。その内容は、さちこが得意とする「ごめん」をつ