チャンネル登録者数24万超のギャル系YouTuber・葉山潤奈さん（36）が、2025年8月25日に動画を公開し、結婚と妊娠を報告した。父親を亡くした後に葉山さんは、付き人の「わっさん」ことワタルさんと登場。動画の冒頭で「私たち、結婚いたしました」と発表した。葉山さんはYouTubeチャンネルで、24年9月にSNSなどで「葉山さんとワタルさんが交際している」と噂されていることを否定するため、2人で浅草をデートする動画を公開してい