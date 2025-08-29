１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、１０人ニキが２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。よーでぃーとの対談形式で現在のＢＤについて語った。ＢＤ１７のオーディション後に撮影したようで「何かあまりにも新しいやつが多すぎてビックリした」と明かし、大阪で開催されたＢＤ１６でビッグカードが組まれたことで「今回は新しいキャラクターを作って