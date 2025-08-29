人材流動化が進む中、多くの企業が早期離職に課題を感じている。オープンワークは勤続5年以上の社員による評価を分析し、「人材育成力」と「士気の高さ」で企業をランキング化。高いモチベーションを持ち続ける社員が多い職場の特徴や、定着につながる組織文化や制度の傾向を明らかにする。（ダイヤモンド・ライフ編集部）社員が長く勤めている定着率の高い会社の特徴は？近年、人材の流動性が高まり、転職を選択する労働者は増