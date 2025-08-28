NY株式27日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均45565.23（+147.16+0.32%） S＆P5006481.40（+15.46+0.24%） ナスダック21590.14（+45.87+0.21%） CME日経平均先物42590（大証終比：+90+0.21%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。投資家の注目は、強気相場の行方を左右しかねないエヌビディア＜NVDA＞の決算に集まっていた。エヌビディアはＳ＆Ｐ５００で最大のウェート