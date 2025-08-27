天皇陛下と雅子さまは2025年7月6日から13日にかけて、モンゴルを公式訪問された。歴代天皇の友好親善のモンゴル訪問は、初めてのことである。この訪問では、もう一つ新しいことがあった。空港に到着した陛下と雅子さまは、タラップを降りたところで、歓迎の印として出されたモンゴルの伝統的なお菓子「アーロール」を口にされたのだ。公式の場で、天皇陛下が飲み物以外の食べ物を口にする姿を撮影させることは基本的にない。では、